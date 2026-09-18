Ведь в нашем языке есть немало точных выражений, позволяющих описать ситуацию, когда все куда-то спешат, суетятся, а вокруг царит беспорядок. Рассказываем со ссылкой на "Горох".
Что такое "суматоха"?
Слово "суматоха" знакомо едва ли не каждому. Но эта знакомость еще не означает, что оно органично звучит в украинском языке. Давайте разберемся, откуда оно пришло и какими украинскими словами его можно заменить.
Слово "суматоха" происходит из русского языка. В украинской речи оно воспринимается как заимствованное.
Суматоха – это суета, беспорядочное движение, спешка, путаница, когда люди много двигаются и что-то делают, но во всем этом трудно разглядеть порядок.
Поэтому, когда вокруг все движется, шумит и путается, не обязательно искать "суматоху". Украинский язык имеет для этого целую коллекцию точных слов:
суета,
шум,
беспорядок,
спешка,
суета.
Иногда одно украинское слово даже лучше передает настроение ситуации, чем общее "суматоха".
Например, когда перед праздником все одновременно накрывают на стол, ищут подарки, звонят друг другу и спешат закончить последние дела – настоящая суматоха.
Или на вокзале: кто-то бежит к поезду, кто-то ищет свой вагон, кто-то спрашивает дорогу – вокруг шум и суета.
Как выбрать подходящее слово?
Зависит от того, что именно хотим подчеркнуть.
Суматоха – когда речь идет о беспокойном, беспорядочном движении, суете, спешке: "Перед приездом гостей в доме началась настоящая суматоха".
Шумиха – когда наряду с беспорядком присутствуют шум, гам, суматоха: "Дети так разыгрались, что в комнате стояла ужасная шумиха".
Беспорядок – когда акцент делается именно на отсутствии порядка: "После ремонта в комнате остался сплошной беспорядок".
Суета – если речь идет не столько о внешней суматохе, сколько о многочисленных делах и заботах: "Перед праздниками столько суеты!"
Спешка – когда главное – желание или необходимость сделать что-то очень быстро: "Из-за спешки он забыл документы дома".
В следующий раз, когда захочется сказать "суматоха", остановитесь на секунду и спросите себя: а что именно происходит? "Суета"? "Шумиха"? "Беспорядок"? "Спешка"? В украинском языке есть слово почти для каждой такой ситуации. Нужно только им воспользоваться.