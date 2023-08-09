Не совершайте ошибки: как правильно на украинском назвать веки и виски

Часто можно услышать, как украинцы обозначают части тела употребляют слова "вєки", "вєски" и т.д. Однако в нашем языке нет таких слов.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как избегать таких ошибок. И уточнил, как правильно называть вышеупомянутые части тела на украинском.

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Как правильно на украинском назвать веки и виски

Авраменко подчеркнул: не называйте виски "вєсками".

Виски (укр. скроні) – это боковая часть черепа от уха до лба. А вместо слова виски нередко употребляют слово "вєски",

– уточнил языковед.

Также Авраменко рассказал, как правильно называть участок глаза.

Запомните: подвижные складки кожи, закрывающие глаз сверху и снизу, называют не веками, а "повіками" (укр.). В единственном числе – "повіка або повіко" (укр.). Обе формы правильны,

– подчеркнул учитель.

И добавил: а еще не забывайте правильно называть "вії, піднебіння, ясна і потилицю" (укр.)



Как правильно на украинском назвать "веки" и "виски" / скриншот видео

Также Авраменко посоветовал украинцам обогащать свой словарь и не забывать: заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников.