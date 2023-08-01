Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одну из таких ошибок. А также подсказал правильный ответ.

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Как правильно на украинском назвать "челюсть"

Авраменко подчеркнул: правильно говорить не "челюсть", а "щЕлепа" (укр.), если говорите о части лица. При этом произносить это слово нужно с ударением на первом слоге.

Однако языковед уточнил, что слово "челюсть" все-таки есть в нашем языке. Но оно, как мы уточнили, не означает "щелепа".

Так называют не часть тела человека, а выход кухонной печи – отверстие дуговатой формы.

– подчеркнул учитель.



Как правильно на украинском назвать "челюсть"

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