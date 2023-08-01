Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одну из таких ошибок. А также подсказал правильный ответ.
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Как правильно на украинском назвать "челюсть"
Авраменко подчеркнул: правильно говорить не "челюсть", а "щЕлепа" (укр.), если говорите о части лица. При этом произносить это слово нужно с ударением на первом слоге.
Однако языковед уточнил, что слово "челюсть" все-таки есть в нашем языке. Но оно, как мы уточнили, не означает "щелепа".
Так называют не часть тела человека, а выход кухонной печи – отверстие дуговатой формы.
– подчеркнул учитель.
Как правильно на украинском назвать "челюсть"
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Какими украинскими фразами заменить русский "пустит пыль в глаза"
- Авраменко также рассказывал, какой у украинского соответствующего русский фразеологизм "пустит пыль в глаза".
- Прежде всего уточнил, что "пускать пыль в глаза" означает действия или слова человека, который через обман заставляет думать о себе лучше. Но ведь этот человек такой не является. Итак, вводит кого-то в заблуждение.
- И подчеркнул: в украинском языке есть такие благозвучные соответствия этой русской фразы как "напускати туману" и "замилювати очі" (укр.).