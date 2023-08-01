Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одну із таких помилок. А також підказав правильну відповідь.

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Як правильно українською назвати "челюсть"

Авраменко наголосив: правильно казати не "челюсть", а щЕлепа, якщо говорите про частину обличчя. При цьому вимовляти це слово треба з наголосом на першому складі.

Проте мовознавець уточнив, що слово "челюсть" таки є в нашій мові. Але воно, як ми уточнили, не означає "щелепа".

Так називають не частину тіла людини, а вихід кухонної печі – отвір дугастої форми,

– наголосив вчитель.



Як правильно українською назвати "челюсть"

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