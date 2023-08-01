Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одну із таких помилок. А також підказав правильну відповідь.
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Як правильно українською назвати "челюсть"
Авраменко наголосив: правильно казати не "челюсть", а щЕлепа, якщо говорите про частину обличчя. При цьому вимовляти це слово треба з наголосом на першому складі.
Проте мовознавець уточнив, що слово "челюсть" таки є в нашій мові. Але воно, як ми уточнили, не означає "щелепа".
Так називають не частину тіла людини, а вихід кухонної печі – отвір дугастої форми,
– наголосив вчитель.
Як правильно українською назвати "челюсть"
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Якими українськими фразами замінити російську "пустить пыль в глаза"
- Авраменко також розповідав, який український відповідник має російський фразеологізм "пустить пыль в глаза".
- Перш за все уточнив, що "пускать пыль в глаза" – означає дії або слова людини, яка через обман змушує думати про себе краще. Але ж ця людина такою не є. Отже, вводить когось в оману.
- І наголосив: в українській мові є такі милозвучні відповідники до цієї російської фрази як напускати туману та замилювати очі.