Краще пошукати у рідній мові милозвучні аналоги висловам з мови окупанта. Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одну із таких фраз.

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Якими українськими фразами замінити російську "пустить пыль в глаза"

Так, Авраменко відповів на питання про те, який український відповідник має російський фразеологізм "пустить пыль в глаза". Та перш за все пояснив його значення.

"Пускать пыль в глаза" – означає дії або слова людини, яка через обман змушує думати про себе краще. Але ж ця людина такою не є. Отже, вводить когось в оману,

– акцентував мовознавець.

І наголосив: в українській мові є такі милозвучні відповідники до цієї російської фрази:

напускати туману;

замилювати очі.



Якими українськими фразами замінити російську "пустить пыль в глаза" / скриншот відео

При цьому Авраменко порадив: краще не напускати туману, не замилювати очі людям, бо рано чи пізно маску буде зірвано, карти розкрито або ж виведено таку особу на чисту воду.

І наголосив: вивчаймо мову, яку передали нам наші предки.