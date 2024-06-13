Как правильно сказать по-украински "поднять тост"
Источник:Лара Чемерис
Украинцы часто могут калькировать различные фразы из русского языка. Или же засорять свою речь суржиковыми словами.
Однако этого делать не стоит. Поэтому Образование 24 помогает очищать свою речь от мусора.
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Как сказать правильно "поднять тост"
Красивая речь всегда будет добавлять вам шарма и не заставлять вашего собеседника сомневаться в том, что он общается с образованным человеком.
Если вы попали на застолье, и здесь не забывайте о чистоте речи. В частности, когда хотите "виголосити" (укр.) тост.
Так, именно "виголосити" (укр.) тост – а не "поднять тост".
Как сказать на украинском "підняти тост" / скриншот сообщения Лары Чемерис
Лучше учитесь на чужих ошибках и не допускайте своих.
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Как сказать на украинском "вставить свои 5 копеек"
- Педагог и блогер Лара Чемерис ответила на вопрос читательницы: "Есть ли в украинском языке выражение "вставить свои 5 копеек?".
- В украинском языке есть выражение "сунути носа до чужого проса" (укр.).
- Также педагог отметила, что эту фразу можно сократить и говорить так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.