Як правильно сказати українською "підняти тост"
Джерело:Лара Чемерис
Українці часто можуть калькувати різні фрази з російської мови. Або ж засмічувати своє мовлення суржиковими словами.
Однак цього робити не варто. Тож Освіта 24 допомагає очищувати своє мовлення від сміття.
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Як сказати правильно "підняти тост"
Красиве мовлення завжди додаватиме вам шарму та не змушуватиме вашого співрозмовника сумніватися у тому, що він спілкується з освіченою людиною.
Якщо ви потрапили на застілля, й тут не забувайте про чистоту мови. Зокрема, коли хочете виголосити тост.
Так, саме виголосити тост – а не "підняти тост".
Як сказати українською "підняти тост" / скриншот допису Лари Чемерис
Краще навчайтеся на чужих помилках і не припускайтеся своїх.
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Як сказати українською "вставити свої 5 копійок"
- Педагогиня та блогерка Лара Чемерис відповіла на питання читачки: "Чи є в українській мові вислів "вставити свої 5 копійок?".
- В українській мові є вислів "сунути носа до чужого проса".
- Також педагогиня зазначила, що цю фразу можна скоротити і казати так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.