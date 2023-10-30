Калитко назвала распространенную ошибку украинцев в тексте Радиодиктанта-2023
30 октября был обнародован правильный вариант текста Радиодиктанта, который украинцы писали 27 октября. Он назывался "Дороги Украины".
Написала его украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Она рассказала в эфире "Украинское радио", как писала "Дороги Украины" и назвала распространенную ошибку украинцев.
Важно Обнародовали правильный текст Радиодиктанта-2023 "Дороги Украины"
Калитко рассказала, как писала текст "Дороги Украины"
Автор "Дорог Украины" рассказала: текст Радиодиктанта-2023 писался легко и органично.
Ничего не придумала умышленно. Писала о том, что меня волнует, писала о тех дорогах, которые я видела, которые для меня дороги. Писала с мнением о том, что дороги, по которым мы едем, которые нас сейчас объединяют в том числе с теми украинскими территориями, которые, к сожалению, пока ждут дома возвращения Украины, и вернувшиеся территории, связывают назад все наши крепкие узелки,
– акцентировала Калитко.
Какую распространенную ошибку допустили украинцы в тексте
Она также отметила: чтец текста нынешнего Радиодиктанта – актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш" – прочитал, наверное, лучшее: самое понятное и очень внимательно, интонируя, повторяя фразы.
Распространена ошибка: многие написали "село Обіч" (укр.) с прописной буквы. Им показалось, что Алексей это проинтонировал как собственное название. А это просто деревня сбоку от трассы,
– рассказала автор.
При этом призналась: если бы сама писала этот текст, самой сложной для нее, наверное, была бы пунктуация: расстановка тире и двоеточий. Потому признается: старалась не перемудривать.Обратите внимание! Правильный вариант текста Радиодиктанта – 2023 "Дороги Украины" можно найти по ссылке.
Как происходил Радиодиктант – 2023
- В этом году Радиодиктант происходил впервые 27 октября из-за смены календаря.
- Текст "Дороги Украины" написала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант в этом году в разных местах: дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- Что интересно, 77-летняя львовянка – Кристина Гоянюк – установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов. Она приобщается к флешмобу уже 23 года подряд.
- Мы также рассказывали, какие слова из текста Радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают.