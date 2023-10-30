Калитко назвала поширену помилку українців у тексті Радіодиктанту-2023

30 жовтня оприлюднили правильний варіант тексту Радіодиктанту, який українці писали 27 жовтня. Він називався "Дороги України".

Написала його цьогоріч українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Вона розповіла в ефірі "Українського радіо", як писала "Дороги України" та назвала поширену помилку українців.

Важливо Оприлюднили правильний текст Радіодиктанту-2023 "Дороги України"

Калитко розповіла, як писала текст "Дороги України"

Авторка "Доріг України" розповіла: текст Радіодиктанту-2023 писався легко і органічно.

Нічого не вигадала навмисне. Писала про те, що мене хвилює, писала про ті дороги, які я бачила, які для мене дорогі. Писала з думкою про те, що дороги, якими ми їдемо, які нас зараз єднають в тому числі з тими українськими територіями, які, на жаль, поки що чекають вдома на повернення України, і ті території, які повернулися, зв'язують назад всі наші міцні вузлики,

– акцентувала Калитко.

Якої поширеної помилки припустилися українці у тексті

Вона також зауважила: читець тексту цьогорічного Радіодиктанту – актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш" – прочитав, певно, найкраще: найзрозуміліше і дуже уважно, інтонуючи, повторюючи фрази.

Поширена помилка: багато хто написав "село Обіч" з великої літери. Їм здалося, що Олексій це проінтонував як власну назву. А це просто село збоку від траси,

– розповіла авторка.

При цьому зізналася: якби сама писала цей текст, найскладнішою для неї, напевно, була б пунктуація: розстановка тире і двокрапок. Тому зізнається: намагалася не перемудровувати.

Як відбувався Радіодиктант – 2023