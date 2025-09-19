За каждым известным украинским фразеологизмом стоит определенная история или традиция. Они не возникают просто так, но мы о них уже забыли.

Какая традиция стоит за выражением "толочь воду в ступе", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Ларисы Чернышевой.

Какая традиция стоит за известным выражением?

Фразеологизмы являются частью нашего языка и присутствуют среди заданий на УМТ. Многие выражения имеют древнее народное происхождение и их звучание и толкование часто кажутся непонятными и не логичными.

Такая нелогичность прослеживается в выражении – "товкти воду в ступі". Этот яркий украинский фразеологизм означает напрасно тратить время, заниматься безрезультатным делом или повторять одно и то же без смысла.

Если рассматривать выражение дословно, то для такого действия – толчение воды, не имеет никакой предпосылки и пользы. Однако выражение описывает давнюю украинскую традицию.

Когда девушка выходила замуж, то в первый понедельник после свадьбы ей устраивали испытания. В дом мужа, где она должна была жить, сходились родственники и давали ей задание – толочь воду в ступе. Толочь молодая женщина должна была старательно, чтобы опрыскать всех родственников водой, которые собрались за столом. Воду все время подливают или ее сначала дают много. За это время молодая жена не должна была проявить негативных эмоций – разозлиться, растревожиться, показать признаки усталости.

Собственно с этой целью и проводился обряд, чтобы молодая хозяйка проявила свою терпеливость, выносливость и трудолюбие.

Товкти воду в ступі – какое происхождение высказывания: смотрите видео

Другая версия, происхождения высказывания, которую приводит Zaxid.NET – монастырская. Монахам, которые провинились, давали наказание – заставляли толочь воду в ступе. Это была символическая кара: физический труд, который не имел никакого практического результата. Она должна была воспитывать смирение, терпение и покорность, но одновременно подчеркивала бесполезность действий, не ведущих к изменениям.

В этом действии следует видеть образность: вода, которую невозможно превратить во что-то другое, и ступа – предназначенная для твердых веществ – то возникла именно такая поэтическая метафора бесплодного труда.

Поэтому, за непонятным современному украинцу выражением, стоит древняя символическая украинская традиция. Говорите на украинском!