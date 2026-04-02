В Украине начинается подготовка к трехлетнему обучению на бакалавриате
- Министерство образования и науки Украины готовит внедрение трехлетнего бакалавриата с экспериментальным запуском в 2029 году и полным внедрением с 2030 года.
- Новая модель предусматривает 12 лет общего среднего образования, 3 года бакалавриата и 2 года магистратуры.
Министерство образования и науки Украины начинает подготовку к трехлетнему обучению на бакалавриате в вузах. Ранее в ведомстве анонсировали этот эксперимент.
Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Совещание с ректорами уже провели.
Что известно о трехлетнем бакалавриате?
Сейчас МОН переходит к практическому воплощению идеи. В ближайшее время начнут работу над нормативной и методической базой этого проекта.
Образовательные программы и учебные планы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы в 2029 году заведения были готовы к экспериментальному запуску, а с 2030 года трехлетний бакалавриат стал привычной моделью на тех специальностях, где это академически и профессионально оправдано,
– заявил чиновник.
Он отметил, что из-за перехода школ на 12-летнее обучение изменится и подготовка выпускника. Поэтому изменения нужны и в высшем образовании.
Там, где содержание программы, результаты обучения и требования к профессии это позволяют, бакалавриат должен становиться трехлетним. Далее – двухлетняя магистратура. Это соответствует современным тенденциям развития европейского образования,
– говорит Трофименко.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Какие возможности получат вузы и студенты?
Такая модель, по словам чиновника, позволит реализовать для студентов индивидуальные образовательные траектории и тому подобное. А часть поступающих, которые радикально менять профиль образования после окончания старшей школы, смогут пройти дополнительный “компенсационный” курс.
Интересно! С 1 сентября 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ. Сама реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года.
Заместитель Лисового также уточнил, что не будут сокращать сроки обучения в рамках профессий со сложными технологическими требованиями или прямым влиянием на безопасность и здоровье людей. И добавил, что правовая возможность для трехлетнего бакалавриата есть давно: бакалаврский уровень в законе определен как программа объемом 180 – 240 кредитов ЕКТС.
Трофименко также добавил, что вузы могут развивать различные форматы обучения, кроме классической модели "бакалавриат + магистратура". Например, образование взрослых: короткие программы, сертификатные программы, повышение квалификации, образование для ветеранов, обучение для тех, кто меняет профессию, возвращается к обучению после паузы, переселенцев и ветеранов.
Что ранее анонсировало МОН?
- С 2027 года в Украине полноценно стартует реформа старшей школы. Она предусматривает 12 лет обучения для учеников.
- В МОН Украины рассказали "Учись. Медиа", что изменится и как это повлияет на обучение в вузах.
- Внедрение трехлетнего бакалавриата предусматривает два шага. Экспериментальный – 2029 год.
- Трехлетний бакалавриат станет доступным для выпускников/ц пилотных заведений – первых академических лицеев профильного среднего образования. То есть тех, кто в сентябре 2026 года выберет трехлетнее профильное среднее образование.
- Постоянный – с 2030 года. Модель трехлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры. Будут исключения.