В Украине начинается подготовка к трехлетнему обучению на бакалавриате

Министерство образования и науки Украины начинает подготовку к трехлетнему обучению на бакалавриате в вузах. Ранее в ведомстве анонсировали этот эксперимент.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Совещание с ректорами уже провели.

Что известно о трехлетнем бакалавриате?

Сейчас МОН переходит к практическому воплощению идеи. В ближайшее время начнут работу над нормативной и методической базой этого проекта.

Образовательные программы и учебные планы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы в 2029 году заведения были готовы к экспериментальному запуску, а с 2030 года трехлетний бакалавриат стал привычной моделью на тех специальностях, где это академически и профессионально оправдано,

– заявил чиновник.

Он отметил, что из-за перехода школ на 12-летнее обучение изменится и подготовка выпускника. Поэтому изменения нужны и в высшем образовании.

Там, где содержание программы, результаты обучения и требования к профессии это позволяют, бакалавриат должен становиться трехлетним. Далее – двухлетняя магистратура. Это соответствует современным тенденциям развития европейского образования,

– говорит Трофименко.

Какие возможности получат вузы и студенты?

Такая модель, по словам чиновника, позволит реализовать для студентов индивидуальные образовательные траектории и тому подобное. А часть поступающих, которые радикально менять профиль образования после окончания старшей школы, смогут пройти дополнительный “компенсационный” курс.

Интересно! С 1 сентября 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ. Сама реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года.

Заместитель Лисового также уточнил, что не будут сокращать сроки обучения в рамках профессий со сложными технологическими требованиями или прямым влиянием на безопасность и здоровье людей. И добавил, что правовая возможность для трехлетнего бакалавриата есть давно: бакалаврский уровень в законе определен как программа объемом 180 – 240 кредитов ЕКТС.

Трофименко также добавил, что вузы могут развивать различные форматы обучения, кроме классической модели "бакалавриат + магистратура". Например, образование взрослых: короткие программы, сертификатные программы, повышение квалификации, образование для ветеранов, обучение для тех, кто меняет профессию, возвращается к обучению после паузы, переселенцев и ветеранов.

