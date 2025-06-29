Не флористка и не журналист: языковед назвала красивые соответствия этих слов

Каждое заимствованное слово можно перевести на украинский и именно в таком виде ввести в речь. Но часто мы даже не догадываемся, что имеем соответствия к "чужакам".

О том, что слова "флористка", "дедлайн" и даже "гимн", имеют украинские соответствия, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.

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Какие соответствия к популярным чужакам

Заимствование и внедрение иностранных слов свидетельствует о "живости" языка и во все времена это было модной тенденцией. Однако, немало языковедов утверждают, что не стоит вводить столько иностранных слов без перевода, потому что теряем свое. Тем более, что в украинском языке достаточно соответствий к ним.

Последние несколько лет наш язык пополнился значительным количеством англицизмов, которые пришли к нам с развитием соцсетей и информационных технологий – ок, сори, дедлайн, клик, мейл, линк, чат, блог, инсайт. Хотя к ним есть и переводы. А ранние заимствования точно уже можно заменить или употреблять как синонимы.

Вот вам несколько распространенных слов от Алины Острожской, которые можно заменить украинскими:

не флористка – а квіткарка,

не журналист – а новинар,

не брокер – а посредник,

не барбершоп – а парикмахерская,

не армреслинг – а рукоборство,

не пост – а сообщение,

не чат – а беседа,

не дедлайн – а реченье,

не гимн – а славень.

А можно и на украинском: смотрите видео

Украинский язык имеет значение! И имеет свои исконные соответствия которыми следует пользоваться.