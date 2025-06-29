Не флористка и не журналист: языковед назвала красивые соответствия этих слов
- Языковед Алина Острожская предлагает заменять заимствованные слова украинскими соответствиями, такими как "квіткарка" вместо "флористка" и "реченець" вместо "дедлайн".
- Заимствование иностранных слов свидетельствует о "живости" языка, но языковеды призывают использовать украинские соответствия, чтобы не терять свое.
Каждое заимствованное слово можно перевести на украинский и именно в таком виде ввести в речь. Но часто мы даже не догадываемся, что имеем соответствия к "чужакам".
О том, что слова "флористка", "дедлайн" и даже "гимн", имеют украинские соответствия, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.
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Какие соответствия к популярным чужакам
Заимствование и внедрение иностранных слов свидетельствует о "живости" языка и во все времена это было модной тенденцией. Однако, немало языковедов утверждают, что не стоит вводить столько иностранных слов без перевода, потому что теряем свое. Тем более, что в украинском языке достаточно соответствий к ним.
Последние несколько лет наш язык пополнился значительным количеством англицизмов, которые пришли к нам с развитием соцсетей и информационных технологий – ок, сори, дедлайн, клик, мейл, линк, чат, блог, инсайт. Хотя к ним есть и переводы. А ранние заимствования точно уже можно заменить или употреблять как синонимы.
Вот вам несколько распространенных слов от Алины Острожской, которые можно заменить украинскими:
- не флористка – а квіткарка,
- не журналист – а новинар,
- не брокер – а посредник,
- не барбершоп – а парикмахерская,
- не армреслинг – а рукоборство,
- не пост – а сообщение,
- не чат – а беседа,
- не дедлайн – а реченье,
- не гимн – а славень.
А можно и на украинском: смотрите видео
Украинский язык имеет значение! И имеет свои исконные соответствия которыми следует пользоваться.