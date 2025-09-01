В Украине стартовал учебный год 2025 –2026. Обучать детей готовы в около 12 тысячах школ.

Об этом 24 Каналу сообщили в Министерстве образования в науки Украины. Все ли школы имеют укрытия и как будут учиться ученики, рассказываем дальше.

Как будут учиться ученики?

Очно будут работать почти 8 тысяч школ (почти 2,3 миллиона учеников), смешанно – 2,3 тысячи (почти 780 тысячи учеников), дистанционно – 1,2 тысячи (396 тысячи учеников).

Всего обучение с 1 сентября начали 3,5 миллиона школьников. Суммарно очно и смешанно будут учиться 88% учеников.

Количество учеников, которые находятся на ВОТ и продолжают дистанционно учиться в украинских школах, – 35 361.

Количество учеников, которые находятся за рубежом и продолжают дистанционно учиться в украинских школах, – 302 889.

По состоянию на 11 августа 2025 года в результате российской агрессии повреждено 1 779 школ, 226 – полностью разрушены.

Все ли школы имеют укрытия?

Всего имеющихся или запланированных укрытий при учреждениях есть 14 471, из которых:

запланированы или уже строятся – 461 укрытие;

имеющиеся – 14 010 укрытий.

Кроме укрытий, МОН внедряет комплексный подход к безопасности в школах. С начала 2025 года реализуют экспериментальный проект по усилению безопасности в ЗЗСО совместно с МВД, к которому уже присоединилась 691 школа.

Также в более 1600 учебных заведениях есть инспекторы СОБ (Служба образовательной безопасности) – инспекторы, которые не только следят за порядком и безопасностью в школе, но и проводят просветительскую работу среди школьников.