1 вересня, 21:06
2

Скільки шкіл працюватиме з нового навчального року в Україні

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні навчальний рік 2025 – 2026 розпочали 3,5 мільйона школярів.
  • Вони здобувають освіту у близько 12 тисячах шкіл, з них 8 тисяч працюють очно, 2,3 тисячі – змішано, 1,2 тисячі – дистанційно.

В Україні стартував навчальний рік 2025 – 2026. Навчати дітей готові у близько 12 тисячах шкіл.

Про це 24 Каналу повідомили у Міністерстві освіти у науки України. Чи усі школи мають укриття і як вчитимуться учні, розповідаємо далі. 

Як вчитимуться учні?

Очно працюватимуть майже 8 тисяч шкіл (майже 2,3 мільйона учнів), змішано – 2,3 тисячі (майже 780 тисячі учнів), дистанційно – 1,2 тисячі  (396 тисячі учнів). 

Усього навчання з 1 вересня розпочали 3,5 мільйона школярів. Сумарно очно та змішано навчатимуться 88% учнів.

Кількість учнів, які перебувають на ТОТ і продовжують дистанційно навчатися в українських школах, – 35 361.

Кількість учнів, які перебувають за кордоном і продовжують дистанційно навчатися в українських школах, – 302 889.

Станом на 11 серпня 2025 року внаслідок російської агресії пошкоджено 1 779 шкіл, 226 – повністю зруйновані. 

Чи усі школи мають укриття?

Усього наявних або запланованих укриттів при закладах є 14 471, з яких:

  • заплановані або вже будуються – 461 укриття;
  • наявні – 14 010 укриттів.

Окрім укриттів, МОН упроваджує комплексний підхід до безпеки у школах. Від початку 2025 року реалізовують експериментальний проєкт із посилення безпеки у ЗЗСО спільно з МВС, до якого вже долучилася 691 школа. 

Також у понад 1600 закладах освіти є інспектори СОБ (Служба освітньої безпеки) – інспектори, які не лише стежать за порядком і безпекою у школі, але й проводять просвітницьку роботу серед школярів.