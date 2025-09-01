В Україні стартував навчальний рік 2025 – 2026. Навчати дітей готові у близько 12 тисячах шкіл.

Про це 24 Каналу повідомили у Міністерстві освіти у науки України. Чи усі школи мають укриття і як вчитимуться учні, розповідаємо далі.

Як вчитимуться учні?

Очно працюватимуть майже 8 тисяч шкіл (майже 2,3 мільйона учнів), змішано – 2,3 тисячі (майже 780 тисячі учнів), дистанційно – 1,2 тисячі (396 тисячі учнів).

Усього навчання з 1 вересня розпочали 3,5 мільйона школярів. Сумарно очно та змішано навчатимуться 88% учнів.

Кількість учнів, які перебувають на ТОТ і продовжують дистанційно навчатися в українських школах, – 35 361.

Кількість учнів, які перебувають за кордоном і продовжують дистанційно навчатися в українських школах, – 302 889.

Станом на 11 серпня 2025 року внаслідок російської агресії пошкоджено 1 779 шкіл, 226 – повністю зруйновані.

Чи усі школи мають укриття?

Усього наявних або запланованих укриттів при закладах є 14 471, з яких:

заплановані або вже будуються – 461 укриття;

наявні – 14 010 укриттів.

Окрім укриттів, МОН упроваджує комплексний підхід до безпеки у школах. Від початку 2025 року реалізовують експериментальний проєкт із посилення безпеки у ЗЗСО спільно з МВС, до якого вже долучилася 691 школа.

Також у понад 1600 закладах освіти є інспектори СОБ (Служба освітньої безпеки) – інспектори, які не лише стежать за порядком і безпекою у школі, але й проводять просвітницьку роботу серед школярів.