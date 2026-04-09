Школы двух облцентров переводят на дистанционку

Школы в Луцке и Ривне переводят на дистанционный формат работы. Решение приняли по случаю Пасхи, которую большинство украинцев празднует 12 апреля.

Так ученики будут учиться день-два после праздника. Секретарь Ровенского городского совета Виктор Шакирзян сообщил об изменениях в Ровно.

Как будет происходить обучение в школах Ровно?

В Ровно ученики будут учиться в дистанционном формате в течение 13 – 14 апреля. Так решили педагогические советы гимназий и лицеев, сообщил чиновник.

Как будут учиться ученики в Луцке?

Школы в Луцке 13 апреля будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняли во время совещания с директорами школ после опроса родителей учеников, сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, пишет Zaxid.net.

В школах, где предусмотрено обучение в субботу, дистанционный формат будет действовать также 11 апреля,

– уточнил Бондарь.

По данным предварительного опроса, значительная часть учеников не хотела посещать уроки очно. Многие семьи планируют поездки или празднования вне города, объяснил чиновник.

В детсадах при этом будут работать дежурные группы. Учреждения будут принимать детей по необходимости, если родители обратятся с соответствующим запросом.

