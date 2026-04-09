Школы двух облцентров переводят на дистанционку
- Ученики так будут учиться после Пасхи 13 – 14 апреля.
Школы в Луцке и Ривне переводят на дистанционный формат работы. Решение приняли по случаю Пасхи, которую большинство украинцев празднует 12 апреля.
Так ученики будут учиться день-два после праздника. Секретарь Ровенского городского совета Виктор Шакирзян сообщил об изменениях в Ровно.
Смотрите также Значительная часть учеников на Харьковщине выйдет на очное или смешанное обучение
Как будет происходить обучение в школах Ровно?
В Ровно ученики будут учиться в дистанционном формате в течение 13 – 14 апреля. Так решили педагогические советы гимназий и лицеев, сообщил чиновник.
Как будут учиться ученики в Луцке?
Школы в Луцке 13 апреля будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняли во время совещания с директорами школ после опроса родителей учеников, сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, пишет Zaxid.net.
В школах, где предусмотрено обучение в субботу, дистанционный формат будет действовать также 11 апреля,
– уточнил Бондарь.
По данным предварительного опроса, значительная часть учеников не хотела посещать уроки очно. Многие семьи планируют поездки или празднования вне города, объяснил чиновник.
В детсадах при этом будут работать дежурные группы. Учреждения будут принимать детей по необходимости, если родители обратятся с соответствующим запросом.
Смотрите также Этих дат нет в программе, но они будут на НМТ по истории: что советует изучить репетитор
Когда ученики ходили на каникулы?
- В большинстве лицеев и гимназий Волынской области весенние каникулы стартовали 22 марта. Длились неделю.
- Весенние каникулы в школах Ровно начались 23 марта и продолжались до 29 марта.
- В целом весенние каникулы в школах Украины происходили в разные даты.