Это до 100 тысяч учеников. Об этом на брифинге сказал руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Суспільне.

Сколько учеников будет учиться за партами на Харьковщине?

По словам чиновника, планы в ОВА – на 1 сентября вывести 90 тысяч детей в оффлайн образование.

Это примерно половина всех наших школьников,

– уточнил Синегубов.

Всего в Харьковской области по состоянию на 1 января 2026 года находились 142 218 учеников, сообщила Общественному пресс-секретарь ОВА Анна Гонтарь.

Глава ОВА при этом заявил, что по состоянию на апрель 2026 года в офлайн или смешанном форматах в области учатся около 50 тысяч детей.

Чиновник сообщил также, что в области достроили 17 подземных школ по состоянию на март 2026 года. Еще 17 образовательных укрытий находятся "в процессе реализации" до 1 сентября.

В Чугуеве Харьковской области открыли две подземные школы: в укрытиях начали обучение для более 700 учеников. В городе организовали подвоз детей на уроки, рассказала Украинскому Радио Харькова госпожа мэр Галина Минаева. Одновременно в укрытии могут находиться 320 учеников

