Это до 100 тысяч учеников. Об этом на брифинге сказал руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Суспільне.
Сколько учеников будет учиться за партами на Харьковщине?
По словам чиновника, планы в ОВА – на 1 сентября вывести 90 тысяч детей в оффлайн образование.
Это примерно половина всех наших школьников,
– уточнил Синегубов.
Всего в Харьковской области по состоянию на 1 января 2026 года находились 142 218 учеников, сообщила Общественному пресс-секретарь ОВА Анна Гонтарь.
Глава ОВА при этом заявил, что по состоянию на апрель 2026 года в офлайн или смешанном форматах в области учатся около 50 тысяч детей.
Чиновник сообщил также, что в области достроили 17 подземных школ по состоянию на март 2026 года. Еще 17 образовательных укрытий находятся "в процессе реализации" до 1 сентября.
Интересно В Чугуеве Харьковской области открыли две подземные школы: в укрытиях начали обучение для более 700 учеников. В городе организовали подвоз детей на уроки, рассказала Украинскому Радио Харькова госпожа мэр Галина Минаева. Одновременно в укрытии могут находиться 320 учеников
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
В Украине продолжается строительство подземных образовательных пространств в прифронтовых общинах.
В них ученики смогут не только переждать воздушную тревогу, но и продолжать обучение.
В МОН заявили, что за два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий.
По состоянию на начало года открыли более 40 таких объектов, а всего возведут 221 школу-укрытие.