Молодой педагог Юлия Томенчук в своем TikTok раскритиковала систему государственного образования, назвав ее токсичной для молодых специалистов. По ее словам, учителя часто сталкиваются с давлением, чрезмерной нагрузкой и отсутствием поддержки.

"Это не работа, а выживание"

В своем видео в TikTok учительница заявила, что одной из главных причин ее увольнения стала так называемая "дедовщина". Она объяснила, что молодым педагогам нередко поручают всю нежелательную работу, которую отказываются выполнять опытные коллеги.

По словам Юлии, новички в школе часто не получают поддержки, зато сталкиваются со сплетнями и психологическим давлением. Она также добавила, что администрация может подчеркивать "заменяемость" молодого учителя, что только усиливает стресс и неуверенность.

Учительница рассказала о своем опыте

Педагог подчеркнула, что такая атмосфера быстро приводит к профессиональному выгоранию. По ее мнению, система может "сломать" даже мотивированных специалистов еще до того, как они получат стабильный доход.

Реакция сети: не все согласны

В комментариях под видео пользователи отметили, что ситуация в значительной степени зависит от конкретного учебного заведения. Некоторые учителя поделились положительным опытом и рассказали о поддержке со стороны коллег и администрации.

Другие же подтвердили слова педагогини, отметив, что подобные проблемы существуют не только в государственных, но и в частных школах. Часть пользователей отметила: ключевую роль играет коллектив и руководство.

Скриншот с TikTok

В то же время некоторые заметили, что молодым специалистам важно уметь отстаивать собственные границы и профессиональные права, ведь это может помочь избежать выгорания.

Почему возникает такая проблема

Педагоги в дискуссии обратили внимание на несколько причин подобных ситуаций. Среди них – большая нагрузка, низкие зарплаты и сложная внутренняя коммуникация в коллективах.

Также указывают на человеческий фактор: атмосфера в школе часто зависит от руководства и ценностей конкретной команды. Именно поэтому опыт работы в разных заведениях может кардинально отличаться.

Важно! Несмотря на критику, часть педагогов отмечает: в системе образования есть и положительные примеры, где молодых учителей поддерживают и помогают развиваться.

