Молода педагогиня Юлія Томенчук у своєму TikTok розкритикувала систему державної освіти, назвавши її токсичною для молодих спеціалістів. За її словами, вчителі часто стикаються з тиском, надмірним навантаженням і відсутністю підтримки.

"Це не робота, а виживання"

У своєму відео в TikTok вчителька заявила, що однією з головних причин її звільнення стала так звана "дідівщина". Вона пояснила, що молодим педагогам нерідко доручають усю небажану роботу, яку відмовляються виконувати досвідчені колеги.

За словами Юлії, новачки у школі часто не отримують підтримки, натомість стикаються з плітками та психологічним тиском. Вона також додала, що адміністрація може наголошувати на "замінності" молодого вчителя, що лише посилює стрес і невпевненість.

Вчителька розповіла про свій досвід: дивіться відео

Педагогиня підкреслила, що така атмосфера швидко призводить до професійного вигорання. На її думку, система може "зламати" навіть мотивованих фахівців ще до того, як вони отримають стабільний дохід.

Реакція мережі: не всі згодні

У коментарях під відео користувачі зазначили, що ситуація значною мірою залежить від конкретного навчального закладу. Деякі вчителі поділилися позитивним досвідом і розповіли про підтримку з боку колег та адміністрації.

Інші ж підтвердили слова педагогині, зазначивши, що подібні проблеми існують не лише у державних, а й у приватних школах. Частина користувачів наголосила: ключову роль відіграє колектив і керівництво.

Що говорять інші користувачі / Скриншот з TikTok

Водночас дехто зауважив, що молодим фахівцям важливо вміти відстоювати власні межі та професійні права, адже це може допомогти уникнути вигорання.

Чому виникає така проблема

Освітяни у дискусії звернули увагу на кілька причин подібних ситуацій. Серед них – велике навантаження, низькі зарплати та складна внутрішня комунікація в колективах.

Також вказують на людський фактор: атмосфера в школі часто залежить від керівництва та цінностей конкретної команди. Саме тому досвід роботи в різних закладах може кардинально відрізнятися.

Важливо! Попри критику, частина педагогів наголошує: у системі освіти є й позитивні приклади, де молодих вчителів підтримують і допомагають розвиватися.

