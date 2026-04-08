Це до 100 тисяч учнів. Про це на брифінгу сказав керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Суспільне.

Скільки учнів вчитиметься за партами на Харківщині?

За словами посадовця, плани в ОВА – на 1 вересня вивести 90 тисяч дітей в офлайн освіту.

Це приблизно половина всіх наших школярів,

– уточнив Синєгубов.

Загалом у Харківській області станом на 1 січня 2026 року перебували 142 218 учнів, повідомила Суспільному речниця ОВА Анна Гонтар.

Очільник ОВА при цьому заявив, що станом на квітень 2026 року в офлайн або змішаному форматах в області навчаються близько 50 тисяч дітей.

Посадовець повідомив також, що в області добудували 17 підземних шкіл станом на березень 2026 року. Ще 17 освітніх укриттів перебувають "у процесі реалізації" до 1 вересня.

В місті організували підвезення дітей на уроки, розповіла Українському Радіо Харкова пані мер Галина Мінаєва. Одночасно в укритті можуть перебувати 320 учнів

