Школьники и учителя потроллили директора, которая не пустила учеников на уроки в шортах
Недавно в киевской гимназии №109 директор не пустила учеников на уроки из-за отсутствия школьной формы. Дети пришли в школу в шортах.
Это спровоцировало скандал. Зато в Городенковской гимназии, что на Ивано-Франковщине, ученики и учителя креативно отреагировали на эту ситуацию и сняли забавное видео, информирует 24 Канал.
К теме В панике и слезах: в Киеве учеников не пустили на уроки из-за отсутствия формы
Что придумали в Городенковской гимназии?
Видео выложили на странице гимназии в фейсбуке и назвали его "Школьная форма 2:0. Адская версия". Оно начинается встречей директора с 11-классниками. Педагог предупреждает учеников, что год для них сложный и учиться надо насыщенно. При этом говорит, что сегодня температура "подскочит" до 30+ градусов и школьники могут "запариться" в штанах, а их мозги закипят.
На замечание школьников о том, что они пришли учиться, говорит, чтобы шли переодеваться в шорты. В юбке прийти можно – но если это шорты.
Ученики идут переодеваться: неподалеку от школы укорачивают свои джинсы и штаны до уровня шорт. Увидев "правильную" форму одежды, директор радостно пропускает учеников в школу набираться знаний.
Что интересно, в школе в шортах даже учителя. А те, что решили прийти в штанах, вынуждены также идти переодеваться.
Видео уже набрало 1,3 миллиона просмотров.
В какой одежде надо идти в школу в жару: видео Городенковской гимназии
Что известно об инциденте?
В столичной гимназии №109 имени Шевченко учеников не допустили к урокам из-за отсутствия школьной формы.
Отстранила их директор учебного заведения. Дети были в шортах.
В то же время выяснение всех обстоятельств инцидента осложняется из-за ее пребывания на больничном.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что отстранение от занятий и направление ребенка для переодевания во время образовательного процесса не только нарушает его право на образование, но и приводит к угрозе жизни и здоровью ребенка в случае воздушной тревоги.
Лещик при этом призвала учителей и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учеников и сосредоточиться на вопросах их безопасности и других важных вопросах.