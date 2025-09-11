Пекельна версія: школярі та вчителі потролили директорку, яка не пустила учнів на уроки в шортах
- У київській гімназії №109 директорка не пустила учнів на уроки через відсутність шкільної форми.
- Учні та вчителі Городенківської гімназії зняли кумедне відео про цю ситуацію.
Недавно у київській гімназії №109 директорка не пустила учнів на уроки через відсутність шкільної форми. Діти прийшли до школи у шортах.
Це спровокувало скандал. Натомість у Городенківській гімназії, що на Івано-Франківщині, учні та вчителі креативно відреагували на цю ситуацію та зняли кумедне відео, інформує 24 Канал.
Що придумали у Городенківської гімназії?
Відео виклали на сторінці гімназії у фейсбуці і назвали його "Шкільна форма 2:0. Пекельна версія". Воно розпочинається зустріччю директора з 11-класниками. Педагог попереджає учнів, що рік для них складний і вчитися треба насичено. При цьому каже, що сьогодні температура "підскочить" до 30+ градусів і школярі можуть "запаритись" у штанах, а їхні мізки закиплять.
На зауваження школярів про те, що вони прийшли вчитися, каже, щоб йшли переодягатися у шорти. У спідниці прийти можна – але якщо це шорти.
Учні йдуть переодягатися: неподалік школи вкорочують свої джинси і штани до рівня шортів. Побачивши "правильну" форму одягу, директор радісно пропускає учнів до школи набиратися знань.
Що цікаво, у школі у шортах навіть вчителі. А ті, що вирішили прийти у штанах, змушені також йти переодягатися.
Відео вже набрало 1,3 мільйона переглядів.
У якому одязі треба йти до школи у спеку: відео Городенківської гімназії
Що відомо про інцидент?
У столичній гімназії №109 імені Шевченка учнів не допустили до уроків через відсутність шкільної форми.
Відсторонила їх директор закладу освіти. Діти були у шортах.
Водночас з'ясування усіх обставин інциденту ускладнюється через її перебування на лікарняному.
Освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини у разі повітряної тривоги.
Лещик при цьому закликала вчителів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередитися на питаннях їхньої безпеки та інших важливих питаннях.