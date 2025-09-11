Недавно у київській гімназії №109 директорка не пустила учнів на уроки через відсутність шкільної форми. Діти прийшли до школи у шортах.

Це спровокувало скандал. Натомість у Городенківській гімназії, що на Івано-Франківщині, учні та вчителі креативно відреагували на цю ситуацію та зняли кумедне відео, інформує 24 Канал.

Що придумали у Городенківської гімназії?

Відео виклали на сторінці гімназії у фейсбуці і назвали його "Шкільна форма 2:0. Пекельна версія". Воно розпочинається зустріччю директора з 11-класниками. Педагог попереджає учнів, що рік для них складний і вчитися треба насичено. При цьому каже, що сьогодні температура "підскочить" до 30+ градусів і школярі можуть "запаритись" у штанах, а їхні мізки закиплять.

На зауваження школярів про те, що вони прийшли вчитися, каже, щоб йшли переодягатися у шорти. У спідниці прийти можна – але якщо це шорти.

Учні йдуть переодягатися: неподалік школи вкорочують свої джинси і штани до рівня шортів. Побачивши "правильну" форму одягу, директор радісно пропускає учнів до школи набиратися знань.

Що цікаво, у школі у шортах навіть вчителі. А ті, що вирішили прийти у штанах, змушені також йти переодягатися.

Відео вже набрало 1,3 мільйона переглядів.

У якому одязі треба йти до школи у спеку: відео Городенківської гімназії

Що відомо про інцидент?