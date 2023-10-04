Без намека на оптимизм: только треть учителей математики прошли порог ВНО

В Украине идет сертификация учителей математики и украинского языка и литературы. Пока дела гораздо лучше обстоят у гуманитариев.

Промежуточные результаты сертификации

Как сообщили в Государственной службе качества образования, только треть учителей математики смогли пройти порог ВНО. Если точнее, 180 учителей из 447 зарегистрированных дали правильный ответ на как минимум 60% вопросов.

Читайте также Радиодиктант национального единства перенесли на другую дату

Значительно лучший результат на первом этапе показали учителя по украинскому языку и литературе. Из 456 зарегистрированных педагогов путевки во второй этап получили 398.

Теперь учителя, прошедшие этап независимого тестирования, получат логины и пароли, которые дадут доступ к форме анкеты самооценки педагогического мастерства. Соответствующая информация должна поступить им по электронным адресам до 5 октября.

С 9 часов утра 6 октября до 17 часов 19 октября участники второго этапа должны выполнить следующее:

заполнить анкету в системе EvaluEd, к которой они получат доступ;

отправить анкету на электронную почту certification@sqe.gov.ua.

Все ответы на вопросы в анкете обязательны. Для математиков в анкете будет 80 утверждений, для учителей языка и литературы – 85. Свои результаты и визуализацию ответов педагоги получат в течение трех рабочих дней после отправки анкеты.