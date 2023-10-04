Проміжні результати сертифікації
Як повідомили у Державній службі якості освіти, лише третина вчителів математики змогли пройти поріг ЗНО. Якщо точніше, 180 вчителів із 447 зареєстрованих дали правильну відповідь на як мінімум 60% запитань.
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Значно кращий результат на першому етапі показали вчителі з української мови та літератури. З 456 зареєстрованих педагогів путівку у другий етап отримали 398.
З 9 години ранку 6 жовтня до 17 години 19 жовтня учасники другого етапу повинні виконати наступне:
- заповнити анкету у системі EvaluEd, до якої вони отримають доступ;
- надіслати анкету на електронну пошту certification@sqe.gov.ua.
Усі відповіді на запитання в анкеті обов'язкові. Для математиків в анкеті буде 80 тверджень, для вчителів мови та літератури – 85. Свої результати та візуалізацію відповідей педагоги отримають впродовж трьох робочих днів після надсилання анкети.