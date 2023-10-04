Проміжні результати сертифікації

Як повідомили у Державній службі якості освіти, лише третина вчителів математики змогли пройти поріг ЗНО. Якщо точніше, 180 вчителів із 447 зареєстрованих дали правильну відповідь на як мінімум 60% запитань.

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Значно кращий результат на першому етапі показали вчителі з української мови та літератури. З 456 зареєстрованих педагогів путівку у другий етап отримали 398.

Тепер вчителі, які пройшли етап незалежного тестування, отримають логіни та паролі, які дадуть доступ до форми анкети самооцінювання педагогічної майстерності. Відповідна інформація повинна надійти їм на електронні адреси до 5 жовтня.

З 9 години ранку 6 жовтня до 17 години 19 жовтня учасники другого етапу повинні виконати наступне:

заповнити анкету у системі EvaluEd, до якої вони отримають доступ;

надіслати анкету на електронну пошту certification@sqe.gov.ua.

Усі відповіді на запитання в анкеті обов'язкові. Для математиків в анкеті буде 80 тверджень, для вчителів мови та літератури – 85. Свої результати та візуалізацію відповідей педагоги отримають впродовж трьох робочих днів після надсилання анкети.