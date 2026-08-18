Учителя уже скоро смогут оформить отсрочку в Резерв+: какие условия

Вскоре учителя и другие педагогические работники учреждений среднего образования смогут оформить отсрочку от мобилизации прямо в приложении Резерв+. Эта услуга в настоящее время находится на стадии тестирования.

Об этом сообщили в Минобороны.

Каковы условия оформления отсрочки для учителей через Резерв+?

В ведомстве отметили, что перед полноценным запуском такой функции проводится бета-тестирование новой услуги.

Принять в нем участие могут педагоги, работающие в учреждениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

При этом система в процессе оформления самостоятельно проверит необходимые данные в государственных реестрах, поэтому учителям не нужно будет собирать справки и подавать документы через ЦПАУ для получения отсрочки.

Обратите внимание! Минобороны предоставляет возможность принять участие в тестировании механизма. Чтобы принять в нем участие и одним из первых оформить отсрочку онлайн, заполните форму по ссылке.

Кто из учителей может лишиться отсрочки?

В августе некоторые мужчины-педагоги могут лишиться отсрочки от мобилизации из-за устаревших или не обновленных данных об их праве на нее.

Информация о педагогах, которым необходимо продлить отсрочку, уже передана из АИКОМ-2 в Министерство обороны. Ожидалось, что 29–30 июля новый срок появится в системе Резерв+.

Если по состоянию на 31 июля отсрочку не продлили, педагогам рекомендуют обратиться в ЦПАУ или ТЦК для выяснения причин. В августе пройдет второй этап проверки.

Будут проверять, внесены ли в АИКОМ все необходимые данные о работнике: ФИО, РНОКПП, дату рождения, должность, основное место работы, количество педагогических ставок, а также информацию о работодателе.

Если до сентября эти сведения не будут обновлены, отсрочку могут отменить даже после ее продления. Поэтому руководителям школ рекомендуют проверить данные работников и при необходимости внести изменения.