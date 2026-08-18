Про це повідомили в Міноборони.

Які умови оформлення відстрочки для вчителів через Резерв+?

У відомстві зазначили, що перед повноцінним запуском такої функції проводиться бета-тест нової послуги.

Узяти в ньому участь можуть педагоги, які працюють у закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше, як на 0,75 ставки.

При цьому, система в процесі оформлення самостійно перевірить необхідні дані в державних реєстрах, тож учителям не треба буде збирати довідки й подавати документи через ЦНАП для отримання відстрочки.

Зверніть увагу! Міноборони надає можливість долучитися до тестування механізму. Щоб взяти участь у ньому та одним із перших оформити відстрочку онлайн, заповніть форму за посиланням.

Хто з учителів може втратити відстрочку?

У серпні деякі чоловіки-педагоги можуть втратити відстрочку від мобілізації через неактуальні або неоновлені дані про їхнє право на неї.

Інформацію про педагогів, яким потрібно продовжити відстрочку, вже передали з АІКОМ-2 до Міністерства оборони. Очікувалося, що 29 – 30 липня новий термін з'явиться у Резерв+.

Якщо станом на 31 липня відстрочку не продовжили, педагогам радять звернутися до ЦНАП або ТЦК для з'ясування причин. У серпні проходитиме другий етап перевірки.

Перевірятимуть, чи внесені до АІКОМ усі необхідні дані про працівника: ПІБ, РНОКПП, дату народження, посаду, основне місце роботи, кількість педагогічних ставок, а також інформацію про роботодавця.

Якщо до вересня ці відомості не будуть актуалізовані, відстрочку можуть скасувати навіть після її продовження. Тому керівникам шкіл рекомендують перевірити дані працівників і за потреби внести зміни.