Про це повідомили на сторінці технічної підтримки АІКОМ-2 у фейсбуці. Тож учителям варто перевіряти інформацію.
Хто може втратити право на відстрочку
Станом на зараз інформацію про працівників, яким необхідно подовжити відстрочки, з АІКОМ-2 вже передали до Міністерства оборони України. Протягом 29 – 30 липня у застосунку "Резерв+" у користувачів має оновитися термін чинної відстрочки.
У разі якщо станом на 31 липня термін відстрочки не буде подовжений, вчителям треба звернутися до ЦНАП/ТЦК з документами, щоб з’ясувати причину і подовжити відстрочку.
В АІКОМ-2 зазначають, що зараз Міноборони здійснює подовження на основі першого етапу перевірки працівників з АІКОМ, а саме за ознакою наявності підписаного директором школи процесу "Підтвердження умов відстрочки педагогічного працівника".Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У серпні стартує другий етап перевірки, у межах якого перевірятимуть, чи вказані всі умови для збереження відстрочки та чи актуалізована інформація про працівника в АІКОМ.
Які дані треба вказати
Обов'язково мають бути вказані:
ПІБ, РНОКПП та дата народження працівника;
посада;
тип посади (педагогічний працівник);
основне місце роботи;
сумарна кількість педагогічних ставок;
ЄДРПОУ та назва платника зарплати ( бухгалтерський облік).
Якщо до вересня необхідні дані про працівника не будуть заповнені з допомогою процесу "Оновлення інформації про працівника", то надану відстрочку можуть скасувати, навіть якщо зараз її вже продовжено і світиться новий термін,
– наголошують в АІКОМ-2.
Тому директорам шкіл радять перевірити інформацію про своїх працівників в окремому звіті "Перевірка підстав для відстрочки педагогічних працівників ЗЗСО" та за необхідності встигнути оновити дані.
Хто з вчителів має право на відстрочку
Анна Даніель, адвокат, кандидат юридичних наук, розповіла "Фактам", що право на відстрочку від мобілізації мають такі педагоги:
вчителі, викладачі коледжів, профтехів, шкіл, вишів які працюють у відповідних закладах освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
мають інвалідність або інші медичні показання;
мають членів родин, які перебувають у ЗСУ;
члени сімей яких (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО чи під час повномасштабної війни з Росією;
члени сімей яких (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) є особами, яким посмертно надали звання Герой України;
єдині опікуни для дітей.