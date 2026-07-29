Про це повідомили на сторінці технічної підтримки АІКОМ-2 у фейсбуці. Тож учителям варто перевіряти інформацію.

Хто може втратити право на відстрочку

Станом на зараз інформацію про працівників, яким необхідно подовжити відстрочки, з АІКОМ-2 вже передали до Міністерства оборони України. Протягом 29 – 30 липня у застосунку "Резерв+" у користувачів має оновитися термін чинної відстрочки.

У разі якщо станом на 31 липня термін відстрочки не буде подовжений, вчителям треба звернутися до ЦНАП/ТЦК з документами, щоб з’ясувати причину і подовжити відстрочку.

В АІКОМ-2 зазначають, що зараз Міноборони здійснює подовження на основі першого етапу перевірки працівників з АІКОМ, а саме за ознакою наявності підписаного директором школи процесу "Підтвердження умов відстрочки педагогічного працівника".

У серпні стартує другий етап перевірки, у межах якого перевірятимуть, чи вказані всі умови для збереження відстрочки та чи актуалізована інформація про працівника в АІКОМ.

Які дані треба вказати

Обов'язково мають бути вказані:

ПІБ, РНОКПП та дата народження працівника;

посада;

тип посади (педагогічний працівник);

основне місце роботи;

сумарна кількість педагогічних ставок;

ЄДРПОУ та назва платника зарплати ( бухгалтерський облік).

Якщо до вересня необхідні дані про працівника не будуть заповнені з допомогою процесу "Оновлення інформації про працівника", то надану відстрочку можуть скасувати, навіть якщо зараз її вже продовжено і світиться новий термін,

– наголошують в АІКОМ-2.

Тому директорам шкіл радять перевірити інформацію про своїх працівників в окремому звіті "Перевірка підстав для відстрочки педагогічних працівників ЗЗСО" та за необхідності встигнути оновити дані.

Хто з вчителів має право на відстрочку

Анна Даніель, адвокат, кандидат юридичних наук, розповіла "Фактам", що право на відстрочку від мобілізації мають такі педагоги: