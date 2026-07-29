Об этом сообщили на странице службы технической поддержки АИКОМ-2 в фейсбуке. Поэтому учителям следует проверять информацию.

Кто может лишиться права на отсрочку

На данный момент информация о работниках, которым необходимо продлить отсрочку, из АИКОМ-2 уже передана в Министерство обороны Украины. В течение 29–30 июля в приложении "Резерв+" у пользователей должен обновиться срок действующей отсрочки.

Если по состоянию на 31 июля срок отсрочки не будет продлен, учителям необходимо обратиться в ЦПАУ/ТЦК с документами, чтобы выяснить причину и продлить отсрочку.

В АИКОМ-2 отмечают, что в настоящее время Минобороны осуществляет продление на основе первого этапа проверки сотрудников через АИКОМ, а именно по признаку наличия подписанного директором школы документа "Подтверждение условий отсрочки педагогического работника".

В августе стартует второй этап проверки, в рамках которого будет проверяться, указаны ли все условия для сохранения отсрочки и актуализирована ли информация о сотруднике в АИКОМ.

Какие данные необходимо указать

Обязательно должны быть указаны:

ФИО, РНОКПП и дата рождения работника;

должность;

тип должности (педагогический работник);

основное место работы;

общее количество педагогических ставок;

ЕГРПОУ и название плательщика заработной платы (бухгалтерский учет).

Если до сентября необходимые данные о работнике не будут заполнены с помощью процесса "Обновление информации о работнике", то предоставленную отсрочку могут отменить, даже если сейчас она уже продлена и указан новый срок,

– отмечают в АИКОМ-2.

Поэтому директорам школ рекомендуют проверить информацию о своих сотрудниках в отдельном отчете "Проверка оснований для отсрочки педагогических работников общеобразовательных школ" и, при необходимости, успеть обновить данные.

Кто из учителей имеет право на отсрочку

Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, рассказала"Фактам", что право на отсрочку от мобилизации имеют следующие педагоги: