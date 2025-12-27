Украинский педагог спросила у украинцев, может ли учитель выйти на кофе из школы, если есть свободное время и нет уроков в этот промежуток. В соцсети разгорелась дискуссия.

Учительница анонимно попросила совета в группе "Права учителей" в фейсбуке. Услышала соответственно разные мнения.

Может ли учитель пойти на кофе во время "окна"?

Вопрос звучал так: "Добрый день! Имеет ли право учитель выйти из школы попить кофе где-то в кафе, если имеет "окно" или "два окна подряд"? Директор говорит, что нельзя и заставляет отрабатывать "прогулянное" время после уроков".

Мнения украинцев разделились. Однако немало жалоб прозвучало в сторону директора школы.

Что думают украинцы?

Что за рабство. Уехали, работаю четвертый год за границей в школе, чувствую себя впервые счастливо в профессии и вообще человеком, имеющим права и свободное время для семьи. Если, не дай Бог, придется возвращаться в Украину – никогда в жизни не пойду работать в школу. Склоняю голову перед украинским учительским сообществом, но большинство просто застряли в системе. Потому что пенсия. Молодежь туда не идет работать, беда в Украине, беда.

А спросите своего директора, не надо ли отрабатывать время, проведенное в туалете?

У учителя же оплата за проведенные уроки, не так ли?

Должно, Вам "окна" не оплачивают, поэтому это Ваше время и Вы проводите его по Вашему усмотрению.

Моя школа в сельской местности, кафе рядом нет, но я как руководитель учреждения понимаю, что в наше сложное время учителям нужны минутки отдыха после пребывания в укрытии и проведения там полноценных уроков, когда рядом еще несколько классов без дверей ... Для перегрузки мы устроили маленькую комнату для отдыха, где есть микроволновая печь, электрический чайник, шкаф для посуды, столы, стулья. На больших переменах или когда у учителя есть "окно", все там отдыхают, причем вместе с техническим персоналом. Все мы люди, кто-то может завтракать утром, кто-то нет, у кого-то есть потребность есть, чтобы выпить лекарства, в конце концов просто перезагрузить себя для следующих уроков, и чашка кофе в этом залог. Заметила, что эта маленькая комната объединит коллектив. И это еще о человечности...

Виноват не столько директор, сколько те "рабы", которые не знают своих прав, юридически безграмотные и не хотят изучать законы. Скоро Вас заставят и ночью сидеть в заведении, если будете молчать.

У вас уже "коммунизм в действии", что значит "принуждает"?

Как вы работаете с таким самодуром?



Учительница попросила совета / скриншот

Увеличат ли учителям зарплату?

В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.

Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.

Также в следующем году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.