Если вы не знаете, как похвастаться хорошей обувью, кроме – "удобная обувь", то стоит знать, что их несколько.

Так можно ли сказать о хорошо подобранной паре "удобная обувь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Как перевести "удобная обувь"?

"Удобная обувь" – это словосочетание можем слышать ежедневно, например, из рекламы. Или же кто-то делится или хвастается обновочкой, или же мы сами мысленно можем отметить, что пара именно такая.

Если же вы не знаете, как сказать это на украинском, тогда рассказываем дальше. Рассмотрим, как переводится каждое слово отдельно.

Россиянизм "обувь" в украинском языке литературно переводится как – "взуття", а еще – имеет несколько диалектических вариантов – капці, шкари, мешти, ходаки. А о модельном ряде мужской и женской обуви рассказывать вообще очень долго, учитывая сезонность и торжественность случая – лодочки, лоферы, балетки, вьетнамки, мокасины, ботфорты, конверсы, "напівчобітки" (только без – ботинок), челси и еще множество.

Интересно! Определение для обуви звучит как – "изделия из кожи, парусины, ткани, заменителя, с твердой подошвой для ношения на ногах".

А вот "удобный" – имеет два перевода:

зручний – когда говорим о том, что комфортно, практично или удачно для выполнения или ношения чего-то.

– когда говорим о том, что комфортно, практично или удачно для выполнения или ношения чего-то. вигідний – состояние, что удовлетворяет потребности и условия, делая процесс или ситуацию приятной, легкой или эффективной.

Эти слова не всегда взаимозаменяемы, потому что обозначают другие ситуации. Поэтому когда мы рассказываем об обуви, то на украинском будет звучать как – зручне взуття.

И конечно же, не забывайте о синонимии. Своей парой хорошей обуви, можно похвастаться, сказав, как советует "Словопедия":

гарне взуття,

вдала пара,

комфортне взуття,

практичне взуття,

спритне взуття,

підхоже взуття,

взуття по нозі.

Но здесь уже об ощущении комфорта каждого и для этого состояния вы имеете свое слово. Подберите свой вариант, главное – украинский!