Якщо ви не знаєте, як похвалитися гарним взуттям, окрім – "удобная обувь", то варто знати, що їх кілька.

То чи можна сказати про гарно підібрану пару "удобная обувь", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Квітка гладіолус має українську назву: перевірте, чи ви її знаєте

Як перекласти "удобная обувь"?

"Удобная обувь" – це словосполучення можемо чути щодня, наприклад, з реклами. Або ж хтось ділиться чи хвалиться обновочкою, або ж ми самі подумки можемо відмітити, що пара саме така.

Якщо ж ви не знаєте, як сказати це українською, тоді розповідаємо далі. Розглянемо, як перекладається кожне слово окремо.

Росіянізм "обувь" в українській мові літературно перекладається як – "взуття", а ще – має кілька діалектичних варіантів – капці, шкари, мешти, ходаки. А про модельний ряд чоловічого та жіночого взуття розповідати взагалі дуже довго, зважаючи на сезонність та урочистість нагоди – човники, лофери, балетки, в'єтнамки, мокасини, ботфорти, конверси, напівчеревики (тільки без – ботінок), челсі та ще безліч.

Цікаво! Визначення для взуття звучить як – "вироби зі шкіри, парусини, тканини, замінника, з твердою підошвою для носіння на ногах".

А от "удобний" – має два переклади:

зручний – коли кажемо про те, що комфортно, практично або вдало для виконання чи носіння чогось.

– коли кажемо про те, що комфортно, практично або вдало для виконання чи носіння чогось. вигідний – стан, що задовольняє потреби та умови, роблячи процес або ситуацію приємною, легкою чи ефективною.

Ці слова не завжди взаємозамінні, бо позначають інші ситуації. А тому коли ми розповідаємо про взуття, то українською звучатиме як – зручне взуття.

І звичайно ж, не забувайте про синонімію. Своєю парою гарного взуття, можна похвалитися, сказавши, як радить "Словопедія":

гарне взуття,

вдала пара,

комфортне взуття,

практичне взуття,

спритне взуття,

підхоже взуття,

взуття по нозі.

Але тут уже про відчуття комфорту кожного і для цього стану ви маєте своє слово. Підберіть свій варіант, головне – український!