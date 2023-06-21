Безумный успех: на международной олимпиаде юных гениев украинцы собрали 35 наград
Источник:МОН
В Украине растет поколение талантливых школьников. Им уже удается покорять самые высокие мировые вершины.
Украинские школьники активно покоряют мировые олимпиады. На престижном турнире в США нашим талантам удалось завоевать десятки наград.
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Выдающееся выступление гениев на международном конкурсе
В США прошла очередная GENIUS Olympiad – международный конкурс экологических проектов. В олимпиаде приняло участие более 1500 участников из 60 стран.
Украину представляли 47 учеников, являющихся членами Малой академии наук. Они представляли проекты в следующих категориях:
- наука и бизнес;
- креативное письмо и искусство;
- робототехника;
- короткометражный фильм.
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Нашим юным гениям удалось завоевать 35 наград. 14 – с почетным отличием, а также 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.
МОН и МАН в честь невероятного выступления талантов провели совместную пресс-конференцию, на которой также были представлены идеи наших школьников, захвативших судей международного конкурса.