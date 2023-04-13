"Язык свободных": насколько война укрепила языковую устойчивость украинцев

Украина перешла языковой рубикон. Главное сегодня – крепко закрепить наши языковые высоты.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. И добавил, что Украина в вопросах государственного языка уже никогда не будет такой, как раньше.

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Как война укрепила языковую устойчивость украинцев

Кремень заметил: война кардинально укрепила языковую стойкость.

Украинцы должны закрепить наши языковые высоты, чтобы в обновленной, возрожденной языковой среде мы продолжали демонстрировать большое уважение к родному слову, достойно защищая права граждан,

– подчеркнул он.

Также Уполномоченный акцентировал внимание на роли родного языка в условиях войны.

При этом заметил: украинцы прекрасно знают, на каком языке обращаются к гражданам наши защитники. Весь мир обошли трансляции из "Азовстали". Тогда Герой Украины Денис Прокопенко призвал по-украински и по-английски на борьбу с оккупантом. Не стоит забывать о подвигах Героя Украины Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Омбудсмен также советует перечитать удивительные фронтовые стихи Павла Вышебабы, взглянуть на отвагу профессора из окопов Федора Шандора.

По словам Уполномоченного, примеров военной речевой устойчивости очень много.

Знайте, что украинский – это язык свободных. Украинский – язык победителей!

– подчеркнул Кремень.

Как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны во время полномасштабной войны с Россией, а также, как важно поддерживать этот языковой костер всегда и везде, читайте в статье.