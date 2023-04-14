"Мова вільних ": Кремінь розповів, наскільки війна зміцнила мовну стійкість українців

Україна перейшла мовний рубікон. Головне сьогодні – міцно закріпити наші мовні висоти.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. І додав, що Україна в питаннях державної мови вже ніколи не буде такою, як раніше.

Важливо Не святіть кулічі: як правильно говорити українською про Великдень

Наскільки війна зміцнила мовну стійкість українців

Кремінь зауважив: війна кардинально зміцнила мовну стійкість.

Українці повинні закріпити наші мовні висоти, щоби в оновленому, відродженому мовному середовищі ми продовжували демонструвати велику повагу до рідного слова, гідно захищаючи права громадян,

– наголосив він.

Також Уповноважений акцентував на ролі рідної мови в умовах війни.

При цьому зауважив: українці прекрасно знають, якою мовою звертаються до громадян наші захисники. Весь світ обійшли трансляції з "Азовсталі". Тоді Герой України Денис Прокопенко закликав українською та англійською на боротьбу з окупантом. Не варто забувати про подвиги Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Омбудсмен також радить перечитати дивовижні фронтові вірші Павла Вишебаби, поглянути на відвагу професора з окопів Федора Шандора.

За словами Уповноваженого, прикладів військової мовної стійкості дуже багато.

Знаймо, що українська – це мова вільних. Українська – мова переможців!

– наголосив Кремінь.

Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.