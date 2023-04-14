"Мова вільних ": Кремінь розповів, наскільки війна зміцнила мовну стійкість українців
Україна перейшла мовний рубікон. Головне сьогодні – міцно закріпити наші мовні висоти.
Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. І додав, що Україна в питаннях державної мови вже ніколи не буде такою, як раніше.
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Наскільки війна зміцнила мовну стійкість українців
Кремінь зауважив: війна кардинально зміцнила мовну стійкість.
Українці повинні закріпити наші мовні висоти, щоби в оновленому, відродженому мовному середовищі ми продовжували демонструвати велику повагу до рідного слова, гідно захищаючи права громадян,
– наголосив він.
Також Уповноважений акцентував на ролі рідної мови в умовах війни.
При цьому зауважив: українці прекрасно знають, якою мовою звертаються до громадян наші захисники. Весь світ обійшли трансляції з "Азовсталі". Тоді Герой України Денис Прокопенко закликав українською та англійською на боротьбу з окупантом. Не варто забувати про подвиги Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Омбудсмен також радить перечитати дивовижні фронтові вірші Павла Вишебаби, поглянути на відвагу професора з окопів Федора Шандора.
За словами Уповноваженого, прикладів військової мовної стійкості дуже багато.
Знаймо, що українська – це мова вільних. Українська – мова переможців!
– наголосив Кремінь.