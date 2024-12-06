Сковородке, пательне или ронделе: на чем вы будете готовить любимые блюда на праздники

6 декабря 2024, 15:28
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Автор: Алеся Кух

Праздники приближаются и скоро кухни наполнятся ароматами любимых блюд. Много ли будете жарить и на какой посуде сковороде или сковороде?

Одним из элементов кухонной утвари веками оставалась "сковородка". Но как правильно называть эту посуду на украинском, и какие существуют варианты обозначений расскажет 24 Канал.

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Какие варианты существуют, кроме сковородки

Доктор филологических наук Александр Пономарив отмечает, что в украинском языке правильно говорить сковоридка или сковорода  посуда для жарки пищи. А еще синонимом является слово пательня.

Так сковорода или пательня: смотрите видео

"На столі стояла накрита чистим рушником сковорода з смаженою картоплею" (Михаил Ткач "Племя")

Объяснение филолога: смотрите видео

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Какие диалектические названия еще существуют:

  • Бульба и Тертюхи на западе Украины в основном жарят на пательне
  • А уже на Закарпатье это кухонные принадлежности называют Палачинта или Палачинтош.
  • Сковорода говорят в Центральной Украине.
  • На границе Хмельницкой и Черновицкой областей люди ставят на огонь Жаровню.
  • А на западе Тернопольской области местные жители жарят баранину на Рондели.

Сковородки бывают разных форм и размеров, но можно выделить шесть основных типов: классические или универсальные, жаровни, для блинов, сотейники, грили и вок.

И не стоит путать этот девайс с принадлежностями для выпекания в духовке, потому что это уже – противень. По-украински – "деко".

  • Почти по всей центрально-западной части Украины для запекания сладостей используют деку.
  • Бляшкой называют в Волынской, Тернопольской, части Львовской и Черновицкой областей.
  • А в печах большей половины Львовской области стоит бритванка.
  • Закарпатье называет деку тепшей.
  • На Буковине используют слова таца, таца, таса.

Пользуйтесь названиями, которые вам больше нравятся и смакуйте приготовленные в них блюда!