Сковородке, пательне или ронделе: на чем вы будете готовить любимые блюда на праздники
Праздники приближаются и скоро кухни наполнятся ароматами любимых блюд. Много ли будете жарить и на какой посуде сковороде или сковороде?
Одним из элементов кухонной утвари веками оставалась "сковородка". Но как правильно называть эту посуду на украинском, и какие существуют варианты обозначений расскажет 24 Канал.
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Какие варианты существуют, кроме сковородки
Доктор филологических наук Александр Пономарив отмечает, что в украинском языке правильно говорить сковоридка или сковорода – посуда для жарки пищи. А еще синонимом является слово пательня.
Так сковорода или пательня: смотрите видео
"На столі стояла накрита чистим рушником сковорода з смаженою картоплею" (Михаил Ткач "Племя")
Объяснение филолога: смотрите видео
Какие диалектические названия еще существуют:
- Бульба и Тертюхи на западе Украины в основном жарят на пательне
- А уже на Закарпатье это кухонные принадлежности называют Палачинта или Палачинтош.
- Сковорода говорят в Центральной Украине.
- На границе Хмельницкой и Черновицкой областей люди ставят на огонь Жаровню.
- А на западе Тернопольской области местные жители жарят баранину на Рондели.
Сковородки бывают разных форм и размеров, но можно выделить шесть основных типов: классические или универсальные, жаровни, для блинов, сотейники, грили и вок.
И не стоит путать этот девайс с принадлежностями для выпекания в духовке, потому что это уже – противень. По-украински – "деко".
- Почти по всей центрально-западной части Украины для запекания сладостей используют деку.
- Бляшкой называют в Волынской, Тернопольской, части Львовской и Черновицкой областей.
- А в печах большей половины Львовской области стоит бритванка.
- Закарпатье называет деку тепшей.
- На Буковине используют слова таца, таца, таса.
Пользуйтесь названиями, которые вам больше нравятся и смакуйте приготовленные в них блюда!