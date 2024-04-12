Кабмин выделил 2,5 миллиарда гривен на укрытия в школах

Правительство Украины согласовало решение распределить 2,5 миллиарда гривен на укрытия в школах в 2024 году. Проекты по капитальному ремонту или строительству укрытий общины будут подавать через систему DREAM - прозрачно и публично.

Приоритетными для получения средств определили 8 областей. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Сумской и Черниговской.

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Какие области получат средства на школьные укрытия

Именно в вышеупомянутых областях – критическая ситуация с доступом учеников к безопасному очному обучению.

Общины, которые не получат средства на обустройство безопасных образовательных пространств, но имеют представленные проекты в DREAM, смогут привлечь их из других источников, например, от международных партнеров или доноров,

– информируют в МОН.

Ключевые условия для школ следующие:

наличие проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт укрытия;

в школе получает образование не менее 200 детей;

есть подтвержденное софинансирование от громады;

проект должен быть завершен в этом году.

Субвенцию направили исключительно на финансирование укрытий в школах, которые работают по дистанционной или смешанной форме обучения. Основной фокус МОН – вернуть доступ к очному образованию как можно большему количеству детей,

– отмечают в ведомстве.

И добавляют, что субвенции на укрытие – часть проекта "Школа офлайн".

Ранее мы информировали о том, что Минобразования Украины объявило о подготовке к пилотированию профильного среднего образования. 25 украинских школ уже согласились первыми разрабатывать и испытывать новые образовательные модели и предоставлять рекомендации по внедрению реформы.