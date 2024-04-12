Приоритетными для получения средств определили 8 областей. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Сумской и Черниговской.
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Какие области получат средства на школьные укрытия
Именно в вышеупомянутых областях – критическая ситуация с доступом учеников к безопасному очному обучению.
Общины, которые не получат средства на обустройство безопасных образовательных пространств, но имеют представленные проекты в DREAM, смогут привлечь их из других источников, например, от международных партнеров или доноров,
– информируют в МОН.
Ключевые условия для школ следующие:
- наличие проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт укрытия;
- в школе получает образование не менее 200 детей;
- есть подтвержденное софинансирование от громады;
- проект должен быть завершен в этом году.
Субвенцию направили исключительно на финансирование укрытий в школах, которые работают по дистанционной или смешанной форме обучения. Основной фокус МОН – вернуть доступ к очному образованию как можно большему количеству детей,
– отмечают в ведомстве.
И добавляют, что субвенции на укрытие – часть проекта "Школа офлайн".
- Ранее мы информировали о том, что Минобразования Украины объявило о подготовке к пилотированию профильного среднего образования. 25 украинских школ уже согласились первыми разрабатывать и испытывать новые образовательные модели и предоставлять рекомендации по внедрению реформы.