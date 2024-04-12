Пріоритетними для отримання коштів визначили 8 областей. Мовиться про Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську та Чернігівську.

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Які області отримають кошти на шкільні укриття

Саме в вишезгаданих областях – найкритичніша ситуація з доступом учнів до безпечного очного навчання.

Громади, які не отримають кошти на облаштування безпечних освітніх просторів, але мають подані проєкти в DREAM, зможуть залучити їх з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів,

– інформують у МОН.

Ключові умови для шкіл такі:

наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;

у школі здобуває освіту не менш ніж 200 дітей;

є підтверджене співфінансування від громади;

проєкт повинен бути завершений у цьому році.

Субвенцію спрямували суто на фінансування укриттів у школах, які працюють за дистанційною або змішаною формою навчання. Основний фокус МОН – повернути доступ до очної освіти якомога більшій кількості дітей,

– зазначають у відомстві.

І додають, що субвенції на укриття – частина проєкту "Школа офлайн".

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.