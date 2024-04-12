Пріоритетними для отримання коштів визначили 8 областей. Мовиться про Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську та Чернігівську.
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Які області отримають кошти на шкільні укриття
Саме в вишезгаданих областях – найкритичніша ситуація з доступом учнів до безпечного очного навчання.
Громади, які не отримають кошти на облаштування безпечних освітніх просторів, але мають подані проєкти в DREAM, зможуть залучити їх з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів,
– інформують у МОН.
Ключові умови для шкіл такі:
- наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;
- у школі здобуває освіту не менш ніж 200 дітей;
- є підтверджене співфінансування від громади;
- проєкт повинен бути завершений у цьому році.
Субвенцію спрямували суто на фінансування укриттів у школах, які працюють за дистанційною або змішаною формою навчання. Основний фокус МОН – повернути доступ до очної освіти якомога більшій кількості дітей,
– зазначають у відомстві.
І додають, що субвенції на укриття – частина проєкту "Школа офлайн".