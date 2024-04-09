Ці школи надалі стануть менторами для пілотних академічних ліцеїв, які почнуть апробовувати профільну середню освіту з 2025 року. Деталі повідомили під час форуму "Реформування старшої профільної середньої освіти (академічні ліцеї)".

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Як пілотуватимуть старшу профільну школу в Україні

З 2027 року в Україні стартує реалізація реформи профільної середньої освіти. Її мета – забезпечити свободу вибору та наблизити профільну освіту до потреб кожного учня й учениці.

Старшокласники зможуть обирати профіль навчання, курси та навчальні предмети, академічні ліцеї проводитимуть якісну профорієнтаційну роботу та враховуватимуть потреби учнівства в тих чи тих курсах,

– повідомили у МОН.

Очільник відомства Оксен Лісовий заявив, що важлива мета реформи профільної середньої освіти — змінити культуру взаємодії в освітньому середовищі, аби зростали вільнодумні люди.

Ми посттоталітарна й постколоніальна країна. Тому зміна культури в освітньому середовищі – завдання національної безпеки,

– наголосив міністр.

Андреас Шлейхер, засновник міжнародного дослідження PISA, зазначив, що школа має не просто допомагати учням проявити себе, а стати містком між здібностями конкретної дитини і сферами, де їх можна застосувати. Він наголосив, що треба вміти мислити нешаблонно, ініціативно. І саме до цього має готувати школа. Треба також дати дитині можливість проявити свій талант.

Під час заходу учасники мали змогу почути про концепцію реформи профільної освіти. Менеджери проєкту кажуть, що горизонт планування реформи становить 10 років, тобто Стратегія охоплює період до 2033 року.

Якими будуть концептуальні засади реформи профільної освіти

Генеральний директор директорату шкільної освіти МОН Ігор Хворостяний також презентував концептуальні засади реформи профільної освіти. У документі роз'яснили основні засади реформи, а також запропонували варіанти організації освітнього процесу в академічних ліцеях за різними профілями.

Реформа профільної середньої освіти – частина концепції "Нова українська школа". Контекстом для руху реформи далі є ідеї, закладені в концепцію НУШ: педагогіка партнерства, орієнтування на учня та вчителя, автономія школи тощо. Нині ми перебуваємо на етапі перед запуском пілотування 2025 року,

– повідомив Хворостяний.

Так, академічний ліцей буде не лише місцем навчання, але й мотивувальним осередком, який відкриває перед учнями широкі можливості для особистісного та професійного розвитку.

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Як учні формуватимуть свій освітній шлях

Учні й учениці зможуть самостійно "складати" свій освітній шлях, обираючи з різноманітних освітніх компонентів і напрямів. Для цього проєкт стандарту профільної середньої освіти передбачає кілька можливостей:

два рівні вивчення кожної освітньої галузі: основний (базовий) і поглиблений (профільний);

освітня програма ліцею може передбачати як "вузькі" навчальні предмети, так й інтегровані курси;

зміст освіти в ліцеї має бути гнучким та варіативним і складатися з трьох компонентів: обов'язкових для всіх освітніх компонентів; варіативної частини в межах обраного профілю; варіативної – поза профілем. З 10 до 12 класу кількість годин на вивчення обов'язкових для всіх освітніх компонентів зменшуватиметься, натомість кількість годин для вивчення варіативної частини – збільшуватиметься:

Концепція реформи школи / інфографіка МОН

На основі концепції Національної академії педагогічних наук України також визначили кластери, у межах яких ліцеї зможуть формувати профілі:

STEM;

мовно-літературний;

суспільно-гуманітарний.

Очікують, що кожен ліцей пропонуватиме на вибір щонайменше три профілі в межах одного, двох або трьох кластерів.

У фіксованих класах учні вивчатимуть лише обов'язкові навчальні предмети / курси. Для вивчення вибіркового циклу (профільних і поза профілем) школи формуватимуть міжкласні групи.

Більше про концептуальні засади реформи профільної середньої освіти, приклади навчальних планів академічного ліцею читайте за покликанням.