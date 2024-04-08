Про це очільник директорату шкільної освіти України Ігор Хворостяний розповів під час форуму "Реформування старшої профільної середньої освіти (академічні ліцеї)". За його словами, мовиться як про учнів 1-4 класів, так і 5-9-х.

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Чи повинні всі учні вчитися в одному закладі освіти

Посадовець вважає, що присутність початкової школи в академічних ліцеях не буде призводити до досягнення поставлених цілей. Однак, за його словами, чинне законодавство передбачає таку систему навчання.