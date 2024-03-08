Мовиться про створення мережі закладів профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться цьогоріч, читайте далі.
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Як трансформують шкільну освіту
Новий Державний стандарт профільної середньої освіти передбачає два напрями здобуття освіти учнями 10 – 12 класів:
- академічний;
- професійний.
Вибір учнем академічного спрямування передбачатиме подальше навчання у вишах. Професійне спрямування буде орієнтоване на ринок праці.
Пілотування Держстандарту й моделей профільної освіти в окремих закладах запланували на 2025 рік. Однак цьогоріч в Україні вже активно готуються до цього пілотування реформи.
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Як втілюватимуть реформу НУШ
В Україні відновили реформу Нової української школи.
З 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.
- У межах реформи в Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року.
- МОН уже активно готує зміни для втілення.
- Триває розробка держстандарту для старшої профільної школи.
- До 1 вересня 2024 року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів.
- При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.