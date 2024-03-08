Речь идет о создании сети учреждений профильного среднего образования. Какие изменения произойдут в этом году, читайте дальше.
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Как трансформируют школьное образование
Новый Государственный стандарт профильного среднего образования предусматривает два направления получения образования учениками 10 – 12 классов:
- академический;
- профессиональное.
Выбор учеником академического направления будет предусматривать дальнейшее обучение в вузах. Профессиональное направление будет ориентировано на рынок труда.
Пилотирование Госстандарта и моделей профильного образования в отдельных заведениях запланировали на 2025 год. Однако в этом году в Украине уже активно готовятся к этому пилотированию реформы.
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Как будут воплощать реформу НУШ
В Украине возобновили реформу Новой украинской школы.
С 2027 года украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования.
- В рамках реформы в Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев.
- Пилотный проект должны запустить уже с 2025 года.
- МОН уже активно готовит изменения для воплощения.
- Продолжается разработка госстандарта для старшей профильной школы.
- До 1 сентября 2024 года на местах должны согласовать планы создания оптимальной сети учебных заведений.
- При этом учесть требования безопасности, инклюзивность, демографические показатели, профилизацию старшей школы и тому подобное.