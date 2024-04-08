Об этом глава директората школьного образования Украины Игорь Хворостяный рассказал во время форума "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)". По его словам, говорится как об учениках 1-4 классов, так и 5-9-х.

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Должны ли все ученики учиться в одном учебном заведении

Чиновник считает, что присутствие начальной школы в академических лицеях не будет приводить к достижению поставленных целей. Однако, по его словам, действующее законодательство предусматривает такую систему обучения.