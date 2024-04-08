Задачей пилотного этапа является апробация инструментов и процедур перед проведением основного этапа. Он состоится весной 2025 года.

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Стартовал пилотный этап PISA-2025

Те ученики или студенты, которые попали в выборку участников исследования, в этом году в рамках пилота будут выполнять тесты и заполнять анкеты в компьютерном формате в своих учебных заведениях или в других помещениях. Однако там должны быть безопасные условия.

Участники будут сдавать тесты по трем ключевым отраслям PISA: по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам.

Особое внимание уделят задачам ведущей отрасли, которой в цикле 2025 года является естественно-научная.

Также в рамках пилотного этапа PISA-2025 испытают инструментарий для оценки способности 15-летних подростков использовать цифровые инструменты для достижения определенных жизненных целей.

Также в рамках пилота часть 15-летних учеников и студентов будет проходить тест по английскому языку. Ведь Украина стала одной из 22 стран, которые будут пилотировать дополнительную отрасль PISA-2025, а именно оценивание по иностранному языку.

Тестирование по английскому языку в рамках PISA-2025 будет предусматривать оценивание способности 15-летних подростков читать англоязычные тексты, воспринимать информацию на слух (аудирование) и связно высказываться в устной форме на предложенную тему. В рамках пилотного этапа в учебных заведениях, которые попали в выборку участников, тест по английскому языку будет проходить по 9 учеников.

Также важной составляющей пилотного этапа PISA-2025 будет апробация "Анкеты ученика / студента" и "Анкеты для учебного заведения" (последнюю будут заполнять руководители учреждений-участников).