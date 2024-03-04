Исследование оценивает способность 15-летнего ученичества применять знания и умения по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам в жизни. Так, 2024 года состоится пилотный этап PISA-2025.

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В Украине проведут пилотный этап PISA-2025

Пилотный этап будут проводить в учебных заведениях, в которых учатся 15-летние подростки. Он продлится в течение 8 апреля – 6 мая. Участие примут почти 2500 учеников / студентов.

В заведениях, которые попадут в выборку, подберут по 50 подростков, которые родились в 2008 году и учатся в 7 – 11 классах или на 1 – 2 курсах.

Знания учеников будут проверять по трем отраслям, как и в основном этапе исследования:

чтение;

математики;

естественно-научных дисциплин.

Все же фокусом исследования будут естественно-научные дисциплины – ведущая отрасль PISA-2025 (в PISA-2018 ведущим было чтение, а в PISA-2022 - математика).

С заданиями, которые используют для оценки уровня сформированности читательской, математической и естественно-научной компетентностей, можно ознакомиться здесь.

Какие будут задания

Ученики / студенты будут работать над двумя 30-минутными модулями. Каждый модуль будет состоять из следующих трех частей:

демонстрация: участники должны выполнить несколько задач с выбором ответа;

тренировка: надо использовать цифровые инструменты для изучения и решения простых интерактивных задач;

применение: участники должны показать способность использовать только что приобретенный опыт для решения более сложных задач.

Также предусмотрели тестирование по английскому языку. Оно будет предусматривать оценивание способности 15-летних подростков читать англоязычные тексты, воспринимать информацию на слух (аудирование) и связно высказываться в устной форме на предложенную тему.

Ранее мы писали о том, что немало украинских учеников не справилось с чтением на PISA-2022.