Дослідження оцінює здатність 15-річного учнівства застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті. Так, 2024 року відбудеться пілотний етап PISA-2025.

Дивіться також "Цифри невтішні": оприлюднили результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022

В Україні проведуть пілотний етап PISA-2025

Пілотний етап проводитимуть у закладах освіти, у яких навчаються 15-річні підлітки. Він триватиме протягом 8 квітня – 6 травня. Участь візьмуть майже 2500 учнів / студентів.

У закладах, які потраплять до вибірки, доберуть по 50 підлітків, які народилися 2008 року й навчаються в 7 – 11 класах або на 1 – 2 курсах.

Знання учнів перевірятимуть з трьох галузей, як і в основному етапі дослідження:

читання;

математики;

природничо-наукових дисциплін.

Все ж фокусом дослідження будуть природничо-наукові дисципліни – провідна галузь PISA-2025 (у PISA-2018 провідним було читання, а в PISA-2022 — математика).

Із завданнями, які використовують для оцінювання рівня сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей, можна ознайомитися тут.

Які будуть завдання

Учні / студенти будуть працювати над двома 30-хвилинними модулями. Кожен модуль складатиметься з таких трьох частин:

демонстрація: учасники мають виконати кілька завдань із вибором відповіді;

тренування: треба використати цифрові інструменти для вивчення і розв'язання простих інтерактивних завдань;

застосування: учасники мають показати здатність використовувати щойно набутий досвід для розв'язання складніших завдань.

Також передбачили тестування з англійської мови. Воно передбачатиме оцінювання здатності 15-річних підлітків читати англомовні тексти, сприймати інформацію на слух (аудіювання) і зв'язно висловлюватися в усній формі на запропоновану тему.

Раніше ми писали про те, що чимало українських учнів не впоралося з читанням на PISA-2022.