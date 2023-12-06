Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила причину низьких результатів учнів. Вона зауважила, що вплинув, зокрема, психоемоційний стан підлітків.

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Чому чимало учнів не впоралося з читанням на PISA-2022

Вакуленко зазначила, що варто спочатку враховувати чинники, які вплинули на учнів, які виконували ці завдання.

Очевидно, що це і ковід, і повномасштабна війна, і стрес. Всі ми відчуваємо нездатність або проблему у здатності концентрації уваги, зосередження. І, напевно, ті результати з читання це підтверджують та ілюструють,

– заявила очільниця УЦОЯО.

І додала, що потрібно визнати, а вже тоді розв'язувати цю проблему учнів з читанням.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На думку Вакуленко, якщо саме психологічний стрес впливає на концентрацію на великих текстах, тоді варто надати підліткам психологічну допомогу і поповнювати їхній досвід роботи з такими текстами.

Нагадаємо, що 5 грудня оприлюднили результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти. Воно оцінює здатність 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті.