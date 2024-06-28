"В чрезвычайно сложных условиях": сколько участников приняло участие в основной сессии НМТ-2024
Источник:УЦОКО
Завершилась основная сессия национального мультипредметного теста в 2024 году. Она длилась с 14 мая по 25 июня.
Для обеспечения 18 сессий тестирования создали временные экзаменационные центры (ТЭЦ) – 976 в Украине и 73 за рубежом. Тестирование проходили в 31 стране.
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Как происходило НМТ-2024 в рамках основной сессии
В основных сессиях НМТ приняли участие 265 298 человек. Из них 16 655 – за рубежом.
Явка участников составила 92,19%: 92,81% – в Украине, 83,77% – за рубежом,
– сообщили в УЦОКО.
И добавили, что третий год подряд в чрезвычайно сложных условиях военного времени к процессам подготовки и проведения НМТ присоединились на разных этапах десятки организаций и учреждений, тысячи специалистов. И не только в Украине, но и за рубежом.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Впереди еще много работы, в частности – дополнительная сессия НМТ. Но после завершения основной сессии НМТ мы уже точно знаем одно: сотрудничество и взаимопомощь является залогом качественной организации и проведения на должном уровне тестирования даже в невероятно сложных условиях сегодняшнего дня,
– уточнили в Центре.
Отметим, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, когда ожидать официальных результатов тестирования, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияют длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году и будет ли на НМТ-2025 уже 5 предметов.