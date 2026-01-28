Ученики могут не посещать уроки христианской этики: в каком случае это возможно

В коммунальных школах уроки христианской этики возможны только с согласия родителей. В противном случае ребенок может их не посещать.

Об этом в интервью для "УП. Жизнь" заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик. И добавила, что Украина – светское государство, религия отделена от образования.

Почему ученики могут не посещать уроки этики?

Лещик отметила: в коммунальных учебных заведениях такие уроки или курсы возможны только с согласия родителей.

Если родители не предоставили такое согласие, ребенок может не посещать занятия. Здесь очень важны коммуникация и соблюдение законодательства,

– считает образовательный омбудсмен.

Она также рассказала, что в ее офис изредка поступают жалобы относительно уроков христианской этики или мероприятий религиозного направления в учебных заведениях. К ней даже обращались с просьбами помочь детям в контексте пропаганды и религиозного давления в семье.

Был случай, когда дети просто не ходили в школу. Три года боролись за то, чтобы был поднят вопрос лишения родительских прав. Когда уже дело перешло в судебную плоскость, эта семья просто уехала в неизвестном направлении. Скорее всего, дети снова не получают образование. Я не могу разглашать детали этого дела, но, к сожалению, такие кейсы есть,

– рассказала Лещик.

Что говорит омбудсмен о непосещении школы?