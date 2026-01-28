Ученики могут не посещать уроки христианской этики: в каком случае это возможно
- Уроки христианской этики в коммунальных школах возможны только с согласия родителей.
- В противном случае ребенок может их не посещать, говорит образовательный омбудсмен Надежда Лещик.
Об этом в интервью для "УП. Жизнь" заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик. И добавила, что Украина – светское государство, религия отделена от образования.
Почему ученики могут не посещать уроки этики?
Лещик отметила: в коммунальных учебных заведениях такие уроки или курсы возможны только с согласия родителей.
Если родители не предоставили такое согласие, ребенок может не посещать занятия. Здесь очень важны коммуникация и соблюдение законодательства,
– считает образовательный омбудсмен.
Она также рассказала, что в ее офис изредка поступают жалобы относительно уроков христианской этики или мероприятий религиозного направления в учебных заведениях. К ней даже обращались с просьбами помочь детям в контексте пропаганды и религиозного давления в семье.
Был случай, когда дети просто не ходили в школу. Три года боролись за то, чтобы был поднят вопрос лишения родительских прав. Когда уже дело перешло в судебную плоскость, эта семья просто уехала в неизвестном направлении. Скорее всего, дети снова не получают образование. Я не могу разглашать детали этого дела, но, к сожалению, такие кейсы есть,
– рассказала Лещик.
Что говорит омбудсмен о непосещении школы?
- Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик считает, что нужно сократить количество дней для разрешения ученикам не посещать школу без медицинской справки. В частности, с 10 до 5 дней.
- Также она акцентировала на усилении ответственности для родителей, пишет УП.
- Лещик отметила: если сравнивать с европейскими странами, куда массово выехали украинцы, то наше законодательство является достаточно либеральным.
- И добавила, что в Украине разрешено без медицинской справки не посещать школу до 10 дней, если есть записка родителей.
- Лещик при этом предлагала сократить этот срок хотя бы до 5 дней, потому что некоторые родители злоупотребляют этим.