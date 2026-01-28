Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" заявила освітній омбудсмен Надія Лещик. І додала, що Україна – світська держава, релігія відокремлена від освіти.
Чому учні можуть не відвідувати уроки етики?
Лещик зауважила: у комунальних закладах освіти такі уроки чи курси можливі лише за згодою батьків.
Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства,
– вважає освітній омбудсмен.
Вона також розповіла, що до її офісу зрідка надходять скарги щодо уроків християнської етики або заходів релігійного спрямування у закладах освіти. До неї навіть зверталися із проханнями допомогти дітям в контексті пропаганди та релігійного тиску в сім'ї.
Був випадок, коли діти просто не ходили до школи. Три роки боролися за те, щоб було порушене питання позбавлення батьківських прав. Коли вже справа перейшла в судову площину, ця сім'я просто виїхала у невідомому напрямку. Швидше за все, діти знову не здобувають освіту. Я не можу розголошувати деталі цієї справи, але, на жаль, такі кейси є,
– розповіла Лещик.
Що каже омбудсмен про невідвідування школи?
- Освітній омбудсмен України Надія Лещик вважає, що потрібно скоротити кількість днів для дозволу учням не відвідувати школу без медичної довідки. Зокрема, з 10 до 5 днів.
- Також вона акцентувала на посиленні відповідальності для батьків, пише УП.
- Лещик зазначила: якщо порівнювати з європейськими країнами, куди масово виїхали українці, то наше законодавство є досить ліберальним.
- І додала, що в Україні дозволено без медичної довідки не відвідувати школу до 10 днів, якщо є записка батьків.
- Лещик при цьому пропонувала скоротити цей термін хоча б до 5 днів, бо деякі батьки зловживають цим.