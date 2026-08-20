Ступени и уровни образования в Украине: путь от детского сада до доктора наук

Украинская система образования сочетает европейские стандарты Болонского процесса с национальными традициями обучения. В 2026 году она охватывает как дошкольную подготовку, так и многоуровневое высшее образование с возможностью получения научных степеней. Каждый уровень образования имеет четко определенную продолжительность, особенности и открывает конкретные возможности для дальнейшей карьеры или научной деятельности.

Подробнее об особенностях получения образования на каждом уровне читайте в материале 24 Канала.

Дошкольное образование и получение среднего образования

Система образования Украины имеет последовательную структуру, которая начинается с дошкольного воспитания детей в возрасте от 2 до 6 лет в детских садах и центрах развития.

Кстати, с сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей в возрасте от 5 до 6 лет в учреждениях дошкольного образования.

Следующим этапом является получение полного общего среднего образования продолжительностью 12 лет, которое подразделяется на:

начальную школу (1 – 4 классы);

базовое среднее образование (5 – 9 классы);

профильное среднее образование (10 – 12 классы).

Для тех, кто стремится освоить рабочую профессию после 9 или 11 класса, существует профессионально-техническое и специализированное предвузовское образование в колледжах, училищах и лицеях.

Иерархия ступеней в высшем образовании

Высшее образование в университетах, академиях и институтах строится по нескольким официальным ступеням.

Первым уровнем высшего образования является младший бакалавр, обучение на котором длится 2–3 года в профессиональных колледжах или институтах.

Эта степень дает базовые профессиональные навыки и право работать по специальности (например, фельдшером, техником или младшим бухгалтером) или продолжать обучение. Ранее этот уровень назывался "младший специалист", и сейчас эта форма постепенно заменяется на младшего бакалавра.

Вторым полноценным уровнем высшего образования является степень бакалавра, обучение по которой длится 3–4 года в высших учебных заведениях. Квалификация бакалавра позволяет начать профессиональную деятельность или поступить в магистратуру.

Параллельно с этим ключевой частью обучения на протяжении всей жизни остается последипломное образование, которое включает курсы повышения квалификации и переквалификацию.

Получение магистерской степени и научных степеней

Третьим уровнем является магистр, обучение по которому длится 1–2 года после бакалавриата. Магистратура дает глубокие специализированные знания, открывает возможность преподавать в высших учебных заведениях, заниматься научной работой и поступать в аспирантуру.

Важно! Для отдельных специальностей, таких как медицина, стоматология или ветеринария, предусмотрен единый непрерывный курс продолжительностью 5–6 лет сразу после школы.

Четвертый научный уровень представлен степенью доктора философии (PhD), получение которой предполагает 4 года обучения в аспирантуре после магистратуры.

Высшей академической степенью в Украине является доктор наук, которая присваивается после PhD за значительные достижения в исследованиях и защиту диссертации.

Можно ли получить сразу 2 диплома?

Украинские студенты могут одновременно получать образование по нескольким специальностям – как в одном университете, так и в разных. Для поступления на вторую программу не нужно дожидаться окончания первой.

В то же время учиться за бюджетный счет в двух учебных заведениях нельзя. Бюджетное обучение в одном университете можно совместить с контрактным в другом.